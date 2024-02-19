На Украине грозят открыть второй фронт в Приднестровье

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Если российская армия прорвет оборону ВСУ и начнет продвижение, Украина может поджечь «второй фронт».

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Виктор Небоженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Украины есть мощный рычаг, который наши военные не совсем видят. Речь идет о том, если российские войска прорываются дальше сегодняшней линии фронта, то Украина имеет полное право деоккупировать и освободить Приднестровье. Это 40 километров. Кто-то из россиян говорил: «Мы за три дня захватим Украину и Киев». Так вот, я думаю, ровно три дня нужно для того, чтобы военно-политическая ситуация в Приднестровье изменилась, а главное, начался процесс демилитаризации», – сказал эксперт.

«Для России это – показатель бессилия, защитить какие-то свои территории. Потому что, если она не сможет защитить Приднестровье, то я бы тогда обратил ваше внимание, что следующим в списке, в очереди, будет Крым. Не Мариуполь, не Бердянск, а именно Крым, который является гораздо больше не с военной точки зрения, а с очки зрения экзистенциальной, символической, ценностной для России. Политические скрепы – они начинали с Приднестровья, сейчас продвигаются. Так что, тут надо понимать, что это может быть короткий «второй фронт», – заявил Небоженко.