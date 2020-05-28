На Украине грозят прорвать блокаду Азова и ввергнуть Крым в коллапс

28.05.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украина должна заняться строительством нового судоходного канала, который свяжет Азовское и Черное моря.

Об этом в статье под названием «​Секретный фарватер: что позволит Украине прорвать блокаду Керченского пролива», опубликованной киевским интернет-изданием «Апостроф» пишет украинский экономист, бывший руководитель госпредприятия «Центр экологических инициатив» Александр Мочалов.

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По его словам, уже два года украинские морские порты Азова – Мариуполь и Бердянск – практически блокированы российскими военными, которые контролируют Керченский пролив, а потому нужно строить новый канал.

«Общая протяженность фарватера будущего канала составит около 120 километров через Перекоп, Чонгарский пролив, залив Сиваш и Арабатскую стрелку», – пишет Мочалов.

Он полагает, что реализация проекта укрепит экономическую безопасность и суверенитет Украины.

«Кроме того, такой канал полностью заблокирует возможность поставки днепровской воды в оккупированный россиянами Крым. Уже существующие ограничения поставок украинской воды привели к частичной или полной потере урожая на площади до 120 тысяч гектаров. Дальнейшие шаги в этом направлении приведут к полному экономическому коллапсу северных районов Крыма и к недовольству населения», – считает украинский экономист.

Мочалов также уверяет, что у Киева «имеются все необходимые инструменты для осуществления такого масштабного проекта», а внутренние ресурсы Украины «позволяют изыскать необходимые средства или во всяком случае большую их часть».