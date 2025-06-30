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Экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен в список террористов в РФ) обрушился с критикой на власти Львова за так и не начатые работы по восстановлению музея гитлеровского коллаборациониста Романа Шухевича (сегодня исполнилось 116 лет со дня его рождения).

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Музей был разбит в ходе российского удара 1 января 2024 года. Порошенко заявил, что был готов сразу дать деньги на реставрацию, однако местные власти отклонили пиар-инициативу олигарха, объявив, что сами соберут средства.

Но фактически дело закончилось лишь восстановлением мемориальной таблички на руинах, поросших бурьяном, передает корреспондент «ПолитНавигатора». В уничтоженном здании когда-то находился штаб бандеровцев, а Шухевич был ликвидирован в ходе операции МГБ.