На Украине идет активная подготовка к уничтожению Крымского моста – экс-глава украинской разведки

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Новости Украины

На данный момент на Украине нет ни технических средств, ни разрешения западных кураторов для удара по Крымскому мосту, но такие сценарии разрабатываются, и подготовка активно ведется.

Об этом в эфире телеканала «Espreso» заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Действительно, еще пока нет политической воли для того, чтобы провести какую-нибудь спецоперацию по мосту. Во-первых, нет технических средств, но и нет согласования с нашими союзниками, руководство не готово к такой масштабной операции. Союзники боятся, что это развяжет новый формат войны, а Россия угрожает, что она будет наносить ракетные удары по всем центрам принятия решения в Украине и по другим центрам. То есть, еще нет политической воли, военного решения, но подготовка такого формата ведется. Во время уже глубоких наступательных операций мы используем разные методы, чтобы его уничтожить, несмотря на те, отвлекающие и технические средства, которые там есть. Есть разные методы, чтобы подорвать мост или провести необходимые мероприятия, чтобы уничтожить эти средства. У нас есть возможности космической разведки, стратегические заряды, имеем возможность проводить специальные операции, как раз и на мосту. Но еще раз скажу, мы к этому еще не пришли, но я думаю, что подготовка такая активно идет, и в решающий момент-это будет сделано», – уверял Маломуж.