«На Украине идёт не война, а спецоперация Запада и России» – Карасев

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Вопреки россказням бандеровской пропаганды, на территории Украины происходит не война, а военная спецоперация.

Об этом заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему называется СВО? Мы называем это войной и так далее, но это больше термин публицистический. Мы привыкли, там где стреляют, где солдаты бегают в форме, там война. Но это спецоперация. И она остается спецоперацией, хоть расширила свои масштабы и так далее», – подчеркнул политолог.

«Но идет холодная война, гибридная, Запада и России. Специальная военная операция в расширенных масштабах. На территории Украины, со стороны России. А для большой войны, извините, не готовы. Нужны намного большие армии. Я вам скажу, Вторая мировая война, там участвовало 6 миллионов человек на фронте. Красная армия 9 миллионов была. Совсем другие масштабы», – залючил Карасев.