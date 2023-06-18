«На Украине идёт полный откат в сторону России» – депутат Рады

Вадим Москаленко.  
18.06.2023 19:12
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Офис президента Украины назначает на ключевые государственные должности «агентов Кремля», которые некогда работали на Россию и даже «сочувствовали» ополченцам Донбасса.

Об этом в своём видеоблоге заявил бывший член президентской фракции «Слуга народа», депутат Верховной рады Гео Лерос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Офис президента Украины назначает на ключевые государственные должности «агентов Кремля», которые некогда работали на...

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«У нас в стране идёт полный откат в сторону РФ. Новый глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины до 1995 года работал в прокуратуре РФ. Он это заявил сам во время конкурса.

По словам Романа Игнатова, он там работал без гражданства. Но, согласно законодательству РФ, на момент 1995 года в органах прокуратуры там могли работать только граждане РФ.

И сейчас при помощи Офиса президента этот человек стал главой ВККС. По сути, он встал на фильтре отбора судей. Теперь вся судебная система будет находиться в руках Олега Татарова, потому что он будет отбирать судей.

Вот такой идёт откат от абсолютно всех реформ, всех достижений революции достоинства», – пожаловался Лерос.

Депутат напомнил, как Роман Игнатов в 2014 году ездил в Луганск, был там ненадолго задержан ополченцами, а по возвращения в Киев отказался писать на них заявление.

«Я вообще удивляюсь, зачем Путину надо было нападать на Украину, когда у него есть такие, как Татаров, Ермак и другие, которые в принципе выполняют абсолютно всю его волю.

Абсолютный, тотальный откат от патриотизма, от интересов нашей страны», –  резюмировал он.

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