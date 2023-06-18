«На Украине идёт полный откат в сторону России» – депутат Рады

Офис президента Украины назначает на ключевые государственные должности «агентов Кремля», которые некогда работали на Россию и даже «сочувствовали» ополченцам Донбасса.

Об этом в своём видеоблоге заявил бывший член президентской фракции «Слуга народа», депутат Верховной рады Гео Лерос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас в стране идёт полный откат в сторону РФ. Новый глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины до 1995 года работал в прокуратуре РФ. Он это заявил сам во время конкурса.

По словам Романа Игнатова, он там работал без гражданства. Но, согласно законодательству РФ, на момент 1995 года в органах прокуратуры там могли работать только граждане РФ.

И сейчас при помощи Офиса президента этот человек стал главой ВККС. По сути, он встал на фильтре отбора судей. Теперь вся судебная система будет находиться в руках Олега Татарова, потому что он будет отбирать судей.

Вот такой идёт откат от абсолютно всех реформ, всех достижений революции достоинства», – пожаловался Лерос.