«На Украине идёт полный откат в сторону России» – депутат Рады
Офис президента Украины назначает на ключевые государственные должности «агентов Кремля», которые некогда работали на Россию и даже «сочувствовали» ополченцам Донбасса.
Об этом в своём видеоблоге заявил бывший член президентской фракции «Слуга народа», депутат Верховной рады Гео Лерос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас в стране идёт полный откат в сторону РФ. Новый глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины до 1995 года работал в прокуратуре РФ. Он это заявил сам во время конкурса.
По словам Романа Игнатова, он там работал без гражданства. Но, согласно законодательству РФ, на момент 1995 года в органах прокуратуры там могли работать только граждане РФ.
И сейчас при помощи Офиса президента этот человек стал главой ВККС. По сути, он встал на фильтре отбора судей. Теперь вся судебная система будет находиться в руках Олега Татарова, потому что он будет отбирать судей.
Вот такой идёт откат от абсолютно всех реформ, всех достижений революции достоинства», – пожаловался Лерос.
Депутат напомнил, как Роман Игнатов в 2014 году ездил в Луганск, был там ненадолго задержан ополченцами, а по возвращения в Киев отказался писать на них заявление.
«Я вообще удивляюсь, зачем Путину надо было нападать на Украину, когда у него есть такие, как Татаров, Ермак и другие, которые в принципе выполняют абсолютно всю его волю.
Абсолютный, тотальный откат от патриотизма, от интересов нашей страны», – резюмировал он.
Спасибо!
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