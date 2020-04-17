На Украине имитируют карантин, не влияющий на распространение вируса

17.04.2020, Киев, Игорь Петров

Большинство вернувшихся из-за границы украинцев не соблюдает правила карантина, контактируя с другими людьми, при этом ни блок-посты, ни обсервация не сдерживают эпидемию.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сотни тысяч людей, которые вернулись из-за границы, многие из них на самом деле игнорируют правила обсервации – встречаются с другими людьми, выходят на улицу. Контроля ведь нет. А полагаться в Украине на данное слово, на обещание…

Кроме того, огромное количество заболевших болеют бессимптомно. И эти блок-посты не влияют на борьбу с коронавирусом. Они влияют только на общественное сознание.

Таким образом доносится месседж: смотрите, есть пробки на въезде, на дорогах, ездить тяжело будет, лучше не ездите. Это чисто техническое влияние на потоки людей в автотранспорте. Я не думаю, что это – умное и эффективное решение.

В большой степени идет имитация карантина. Эта имитация создает огромные социально-экономические трудности, но она пока недостаточно эффективно влияет на распространение самого вируса», – сказал Бортник.