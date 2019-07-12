На Украине инакомыслящих подведут под статью, предусматривающую химическую кастрацию за педофилию

12.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Принятый Верховной Радой закон о принудительной химической кастрации педофилов может стать оружием против оппозиционных общественных деятелей.

Об этом в эфире YouTube-канала «InterVizor» заявил политический консультант Николай Спиридонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны понимать, что такое украинские суды и что такое украинская правоохранительная система. Несколько лет назад один известный аккордеонист был близок ко двору экс-президента Украины Виктора Януковича. И был у него конкурент – еще один аккордеонист, с которым он не ладил.

И вот, аккордеонист, который был близок ко двору Януковича, сфальсифицировал уголовное дело на своего оппонента, того обвинили в педофилии и посадили на пять с половиной лет, по моим данным, абсолютно безосновательно. Если по новому закону, то его, к тому же, еще и кастрировали бы.

Учитывая украинские реалии, правоохранительную систему и украинские суды, это прозвучит трагикомично, но как бы не получилось, что оппозиционные журналисты, эксперты и блогеры будут кастрированные все ходить», – выразил опасения эксперт.

Напомним, речь идет об арестованном по подозрению в педофилии в 2012 году заслуженном артисте Украины Игоре Завадском, в фальсификации дела против которого подозревали депутата от «Партии регионов», аккордеониста Яна Табачника.