На Украине инициировали мобилизацию футболистов

Игорь Шкапа.  
13.01.2024 18:18
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Украина


Через украинскую границу за рубеж ежедневно выезжает порядка шести тысяч военнообязанных мужчин.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «газете по-украински» заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев, по словам которого ВСУ существенно можно пополнить без особых социальных потрясений, которыми чревато ужесточение мобилизационных норм, для чего нужно усилить контроль за целым рядом институтов.

Через украинскую границу за рубеж ежедневно выезжает порядка шести тысяч военнообязанных мужчин. Об этом,...

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«Прежде всего, за границей, через которую, согласно официальным источникам, выезжает до 6 тысяч военнообязанных ежедневно. По моему убеждению, эта система нуждается в усовершенствовании. И Министерство социальной политики должно урегулировать этот вопрос на законодательном уровне, чтобы сделать невозможным коррупционные риски», – сказал Снегирев.

Он считает, что одним из направлений усиления мобилизации, о чем речь не идет в законопроекте, должно быть решение такой неочевидной темы, которая не поднимается ни на одном из уровней — это роты охраны территориальных центров комплектации.

«Во-первых, комплектация этих рот такова, что из них можно было бы собрать несколько бригад для следующего контрнаступления. Кроме того, в Ивано-Франковской области в ряды ВСУ в эту же роту охраны ТЦК вступил профессиональный футбольный клуб «Прикарпатье», игроки которого формально являются военнослужащими, а на самом деле продолжают свою профессиональную карьеру. При этом они получали от государства денежное и материальное обеспечение – им безосновательно насчитали почти 1,5 млн. грн», – возмущается эксперт.

По его словам, позитивным моментом в законопроекте является уменьшение количества силовых структур, работники которых получали отсрочку от мобилизации. Такое право теряют сразу Бюро экономической безопасности и Государственная исполнительная служба.

«Но не стоит на этом останавливаться. Ведь только в Министерстве внутренних дел в штате более 400 тысяч сотрудников. В Украине одна из наибольших численность прокуроров. Штаты силовых структур сейчас должны быть временно сокращены для увеличения количества живой силы в Силах обороны Украины», – резюмировал Снегирев.

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