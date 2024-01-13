На Украине инициировали мобилизацию футболистов

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Через украинскую границу за рубеж ежедневно выезжает порядка шести тысяч военнообязанных мужчин.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «газете по-украински» заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев, по словам которого ВСУ существенно можно пополнить без особых социальных потрясений, которыми чревато ужесточение мобилизационных норм, для чего нужно усилить контроль за целым рядом институтов.

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«Прежде всего, за границей, через которую, согласно официальным источникам, выезжает до 6 тысяч военнообязанных ежедневно. По моему убеждению, эта система нуждается в усовершенствовании. И Министерство социальной политики должно урегулировать этот вопрос на законодательном уровне, чтобы сделать невозможным коррупционные риски», – сказал Снегирев.

Он считает, что одним из направлений усиления мобилизации, о чем речь не идет в законопроекте, должно быть решение такой неочевидной темы, которая не поднимается ни на одном из уровней — это роты охраны территориальных центров комплектации.

«Во-первых, комплектация этих рот такова, что из них можно было бы собрать несколько бригад для следующего контрнаступления. Кроме того, в Ивано-Франковской области в ряды ВСУ в эту же роту охраны ТЦК вступил профессиональный футбольный клуб «Прикарпатье», игроки которого формально являются военнослужащими, а на самом деле продолжают свою профессиональную карьеру. При этом они получали от государства денежное и материальное обеспечение – им безосновательно насчитали почти 1,5 млн. грн», – возмущается эксперт.

По его словам, позитивным моментом в законопроекте является уменьшение количества силовых структур, работники которых получали отсрочку от мобилизации. Такое право теряют сразу Бюро экономической безопасности и Государственная исполнительная служба.

«Но не стоит на этом останавливаться. Ведь только в Министерстве внутренних дел в штате более 400 тысяч сотрудников. В Украине одна из наибольших численность прокуроров. Штаты силовых структур сейчас должны быть временно сокращены для увеличения количества живой силы в Силах обороны Украины», – резюмировал Снегирев.