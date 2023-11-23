На Украине ищут козла отпущения за провал контракта с Западом

Анатолий Лапин.  
23.11.2023 11:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Украина


Противостояние между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным – это поиск виновного за неудачи на фронте.

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил политический философ Павел Щелин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Противостояние между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным – это поиск...

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«Ищут козлов отпущения. Потому что деньги были даны, ресурсы были потрачены очень большие. Где результат? Результата нет. Если нет результата, кто за это будет отвечать? Явно же не они будут за это отвечать – простите, так не принято, чтобы колониальная администрация отвечала за собственные неудачи. Если называть вещи своими именами, то становится все понятно», – сказал эксперт.

«Мы с вами долго рассказывали, что сама методология мышления западных проектов – она контрактная: вы заключаете с ними контракт, и очень важно, чтобы этот контракт был четким. То, что выходит за рамки контракта, то, что вы ожидали, что вам сказали на эмоциональном уровне, что вас похлопали по плечу, поулыбались – это все в конечном итоге значения не имеет. Значение имеет только контракт – под что ты взял деньги и что ты пообещал взамен.

Если ты не можешь исполнить свой контракт, значит, с тобой отношения очень сильно меняются», – заявил Щелин.

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