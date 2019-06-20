20.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Общество, Политика, Украина
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На Украине ищут топ-чиновника с окладом 30 тысяч гривен

Президент Владимир Зеленский объявил конкурс на должность руководителя Государственного управления делами, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

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Этим же распоряжением Зеленский утвердил условия проведения конкурса.

Согласно документу, глава Госуправления делами будет назначаться на должность сроком на пять лет с правом повторного назначения на еще один срок.

Должностной оклад – 30 000 грн. Кроме этого распоряжением предусмотрены разные виды доплат.

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