20.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
На Украине ищут топ-чиновника с окладом 30 тысяч гривен
Президент Владимир Зеленский объявил конкурс на должность руководителя Государственного управления делами, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
Этим же распоряжением Зеленский утвердил условия проведения конкурса.
Согласно документу, глава Госуправления делами будет назначаться на должность сроком на пять лет с правом повторного назначения на еще один срок.
Должностной оклад – 30 000 грн. Кроме этого распоряжением предусмотрены разные виды доплат.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.