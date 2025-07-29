На Украине иссякли деньги для поддержания на плаву экономики – Тимошенко

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Украинской экономике катастрофически не хватает денег.

Об этом на канале «Espreso» заявила экс-премьер-министр Украины, а ныне депутат Рады Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинский Национальный банк несубъектный и несуверенный уже много лет. Он убивает экономику. Вот смотрите, чтобы экономика страны работала, нужны деньги, чтобы они циркулировали в экономике. И вот есть критерии Всемирного банка – денег в стране должно быть не менее 60% ВВП. Это золотой стандарт. У нас сегодня цифра точно – 39,5%. Это означает, что наполовину просто страна не обеспечена финансами. Отсюда абсолютная стагнация экономики, оттуда бедность и отсутствие рабочих мест», – сказала Тимошенко.

«Также, по критериям Всемирного банка, нужно, чтобы примерно до 70% от ВВП было кредитов выдано в экономике. У нас сегодня точно цифра – 15,5%. Это значит, что наша экономика, знаете, как закрутили кислород у человека, который не может сам дышать. И мы сегодня практически оставили экономику иссушенной. Политика Национального банка привела к тому, что страна практически высохла. Денег нет», – добавила депутат.

Она подчеркнула, что при этом Нацбанк ежегодно изымает из оборота десятки миллиардов гривен, чтобы раздавать кредиты другим украинским банкам, и тем самым иссушает экономику ещё сильнее.