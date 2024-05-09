На Украине истерика: «Технологический рывок делает Россия под санкциями, а не мы»

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Несмотря на санкции, Россия сумела совершить экономический и технологический рывок вперёд. Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-депутат Верховной рады, бывший военный сформированного из майданщиков батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия делает колоссальные шаги в контексте изготовления боеприпасов, беспилотников, ракет, оборудования, высокотехнологического оружия. Они делают колоссальный рывок вперёд. Именно они делают этот рывок, вместо нас. Они наладили изготовление порохов. В мире всего пять таких заводов. Русские делают этот рывок вперёд. Экономически они на сегодняшний день имели все санкции, львиную их часть. Разве что в контексте, что денег не хватает. Да, утрачиваются связи по алюминию, по ядерному топливу – ну и что? Будут другие связи», – сказал Лапин.

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«Иран под санкциями построил «Шахеды», ракеты, и покупает у России самолёты Су-35, хотя он под санкциями. Вот так вот происходит в мире. Бляха-муха, мы – космическая страна без санкций, не имеем ни фига. И не потому что кто-то со стороны мешал, а потому что каждая власть думала не о стране», – жаловался кс-депутат.