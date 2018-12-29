На Украине истощились собственные запасы газа

29.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Порядка 90% газовых месторождений, которыми пользуются государственные компании на Украине, истощены. Об этом в эфире радио «Новое время» заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, новых площадок государственные компании не открывают, а частные не заходят с инвестициями.

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Ранее власти Украины заявляли, что Киев должен добиваться увеличения собственной добычи газа в условиях конфликта с Россией. Считается, что газа, добываемого на украинской территории, должно хватать для нужд населения, а для промышленности топливо закупается у «Газпрома» (в настоящий момент – через посредников по так называемой «реверсной схеме», на которой обогащаются участники схемы).

Карта Украины до 2014 года. Зеленый цвет – добыча нефти, красный – газа

«В государственных компаниях – да (истощение месторождений достигает 90%, – авт.). В «Укргаздобыче», к сожалению, нет (новых площадок добычи, – авт.), у государственной компании, которая находится под управлением “Нефтегаза”, у “Укрнефти”, насколько я знаю, тоже нет, нет доступа к лицензии, у “Черноморнефтегаза” тоже нет.

Частным компаниям сейчас что-то нарезали, но тут есть один закон жанра, который забывают те, кто думает, что эти маленькие участки частным компаниям что-то изменят. Добыча газа – очень дорогая история. Инвестициями, если компания меньше, чем 100 миллионов долларов, не стоит заниматься», – заявил Коболев.