На Украине из-за коронавируса без работы уже 2,5 человек

28.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Из-за коронавируса и введенного в связи с этим карантина без работы на Украине оказались более 2,5 миллионов человек. Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Чижикова, речь идет как об официально трудоустроенных, так и о тех, кто работает «в тени».

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«Когда начались карантинные меры, мы посчитали, посмотрели, что, прежде всего, это коснулось малого бизнеса, микробизнеса, ФОПов и так далее. По нашим оценкам, порядка 600 тысяч предпринимателей остановили свою деятельность. Это только предпринимателей.

А теперь, если говорить о нашей оценке безработицы – официально в нашей стране порядка полутора миллионов безработных. Но мы забываем, что у нас есть еще так называемая неформальная экономика, где порядка трех с половиной миллионов человек. Порядка полумиллиона человек тоже приостановили свою деятельность.

По нашим оценкам, сейчас в условиях карантина, больше чем 2,5 миллиона человек испытывают трудности с работой», – заявил Чижиков.