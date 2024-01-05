На Украине хотят использовать детский труд в ВПК

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Для восполнения дефицита рабочих рук бандеровцам пора в принудительном порядке привлекать школьников к тыловому труду и обеспечению нужд фронта.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил профессор Национального университета «Львовская политехника», политолог-международник Николай Бучин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне бы хотелось, чтобы наша экономика и наша общественная жизнь была поставлена на военные рельсы. Мы имеем очень много возможностей задействовать наши государственные и общественные ресурсы для того, чтобы помочь нашей победе», – сказал Бучин.

Он предложил использовать детский труд для обеспечения нужд ВСУ.

«Есть много возможностей. Банально, например, в школах уроки труда можно использовать для того, чтобы делать окопные свечки, плети сети, и так далее. И это уже будет определённый ресурс, который будет помогать. Это только один пример. Надо подумать, где можно сконцентрировать общественные усилия так, чтобы была помощь на фронте», – подчеркнул профессор.