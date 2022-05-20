На Украине хотят канонизировать боевиков «Азова»

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Новости Украины

Из боевиков неонацистского полка «Азов» сделают таких же «героев», как и воевавших в донецком аэропорту «киборгов».

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявили писатели-близнецы, боевики неонацистского полка «Азов» Дмитрий и Виталий Капрановы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Виталия Капранова, боевиков могут даже канонизировать.

«Этот подвиг переоценить невозможно – эти люди стальные, вот «Азов» – сталь, это стальные люди. Я не знаю, возможна ли там персонификация героев, потому что их очень много, дай бог всем живыми выбраться оттуда. Есть такие святые, которых группами канонизировали», – заявил Капранов.

«Это будет приблизительно как с «киборгами», они войдут как групповая легенда, как групповые герои. И наша задача – отдать им честь, разобравшись, кто же довел до того, что эти люди, вместо того, чтобы эффективно бить врага, вынуждены были самопожертвованием заниматься», – добавил его брат Дмитрий.