На Украине хотят лишать работы и образования говорящих на «московском языке»

28.03.2019, Киев, Максим Карпенко

На Украине якобы нет русскоязычного населения, а все, кто разговаривает по-русски, — это «рабы или оккупанты»

Об этом в эфире телеканала «ИНТВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила одиозная националистка, депутат ВР прошлого созыва Ирина Фарион.

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«В информационном пространстве мы слышим московский язык, на Евровидение у нас едет какая-то певица, которая поет на английском языке, а обижает украинский, на каждом шагу мы имеем неуважение к языку Тараса Шевченко и Степана Бандеры”, – возмутилась националистка.

Она предлагает “не дать работы и образования” тем, кто не владеет украинским языком.

“Так есть во всем мире, – утверждает политик. – Попробуйте найти работу в Америке, если вы не владеете английским языком. Вы получите работу во Франции, если не будете знать французского? В Италии почему наши так быстро щебечут на итальянском? Почему они там быстро на испанском щебечут? В любой стране щебечут, а у себя не щебечут. Почему?

У нас нет русскоязычного населения. Это либо рабы, либо оккупанты. Потому эти люди не должны получать образования, если не знают украинского языка, и автоматически не должны получать работу. Все будет очень просто и легко. И с улыбкой на устах это надо делать», – заявила Фарион.