26.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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На Украине хотят обеспечить Филарету круглосуточную госохрану

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко предлагает обеспечить “надлежащую государственную охрану” помещений непризнанного в православном мире филаретовского “Киевского патриархата”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом вице-премьер сообщил в Twitter.

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“В связи с хулиганским нападением на помещение УПЦ Киевского Патриархата становится понятным, что провокации со стороны Москвы против Церкви, которая последовательно и решительно поддерживает предоставление Томоса об автокефалии, будут усиливаться. Поэтому помещение нужно брать под надлежащую государственную охрану”, – написал Кириленко.

Ранее сегодня украинские СМИ сообщили, что в Киеве распылили газовый баллончик в резиденции непризнанного патриарха Филарета на улице Пушкинской в Шевченковском районе Киева. Вследствие распыления вещества отравилась служанка.