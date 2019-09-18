На Украине хотят оставить две тюрьмы и ввести частные суды

18.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Количество тюрем на Украине можно сократить, оставив на всю страну только две, заявил новый глава Минюста страны Денис Малюська, передает корреспондент ПоллитНавигатора.

Об этом он сообщил в интервью изданию Bihus.

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«Число тюрем может быть минимизировано максимум до двух, это должны быть современные сооружения, как в странах Северной Европы, — Норвегии, Дании», — сказал Малюська.

По его словам, содержать в тюрьмах нужно только наиболее проблемных преступников, «совсем отщепенцев».

Напомним, что масштабные реформы пенитенциарной системы Украины Малюська анонсировал еще 3 сентября в эфире канала ICTV. Он отметил, что действующая система — это не только тюрьмы, но и 55 тыс. граждан, которые в них находятся. Это, по мнению министра, показывает «безумную неэффективность государства».

Новый глава Минюста также запланировал «радикальный переход к тюремному заключению, от наказания в виде лишения свободы до других видов наказаний, которые с таким лишением свободы не связаны».

Ранее в интервтю изданию “Цензор” министр поддержал идею развития на Украине частных тюрем и частных судов.

“Тюрьмы – самый большой вызов. Многое зависит от того, на что согласятся иностранные доноры. Современную тюрьму за счет бюджета я не построю”, – заявил он. “Ключ к успеху – это конкуренция. Если у государственных судей будет эффективный конкурент – частные суды, они автоматом начнут работать лучше”, – считает министр.