На Украине хотят отгородиться от Донбасса «культурной стеной»

14.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина должна выстроить, если не «китайскую», то интеллектуальную и культурную стену, отгородившись от Донбасса и Крыма.

Об этом в эфире 4 канала заявил экс-депутат Верховной рады, актер и националист Богдан Бенюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Бенюка, населению страны нужно привыкать к тому, что война будет длиться долго.

«Война будет продолжаться, у нас она так быстро не закончится. Она так не закончится, потому что враг, который есть на востоке нашей страны, он не может жить с тем, чтобы существовала рядом с ним Украина, которая будет независима от них. Потому мы будем иметь эту беду еще долгие годы жизни.

И нам нужно к этому привыкать, понимать, что мы будем такую борьбу вести до того времени, пока мы или, как говорят светочи… надо строить какую-то стену огромную, отгородиться от них, хотя это делать, мы такую «китайскую» не построим стену. Но, собственно, интеллектуальную, духовную, культурную стену мы такую должны сделать.

И я не знаю, как эти территории будут назад наши возвращаться, через какие юридические или другие вещи мы сможем их вернуть, но нам нужно понимать, что мы должны претендовать на эти территории, забирать их, отвоевывать их всеми возможными способами», – заявил Бенюк.

Ранее Бенюк заявлял, что украинской власти нужно «правильно воспитать» детей на Востоке Украины, тогда никому не придется чествовать героев Великой Отечественной войны.

Также он предложил насаждать украинский язык с помощью специальной полиции и штрафов.