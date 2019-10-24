На Украине хотят отменить военный сбор, но боятся дыры в бюджете

24.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

В случае отмены введенного в 2014 году военного сбора, который продолжают платить все граждане и бизнес, работающий на Украине, в государственном бюджете образуется значительный дефицит.

Об этом в ходе заседания Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заявили представители Государственной фискальной службы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«В Бюджетном кодексе заложено, что из налога на доходы физических лиц только 25% поступает в государственный бюджет. Военный сбор – 100% в государственный бюджет. Есть распределение. Только в городе Киеве 60% поступает в государственный бюджет, все остальное, налог на доходы физических лиц распределяется 25% – в государственный бюджет, а остальное идет в местные бюджеты», – пояснила представитель ведомства.

По словам украинских налоговиков, отмена военного сбора приведет к значительной недостаче в госбюджете, которую придется компенсировать из местных бюджетов, финансирующих социальные выплаты, в том числе пенсионерам.

«Даже если взять работающее население, которое получает заработную плату, если прикинуть 25% налога на доходы физических лиц из этих заработных плат, то это 3-4 миллиарда, но никак не 18-20 (доход в бюджет от военного сбора – прим. ред.)… Это значительная сумма. Компенсатор должен стопроцентно компенсировать недополученное бюджетом», – резюмировала специалист Государственной фискальной службы.

Напомним, соответствующие законопроекты о внесении изменений в Налоговый и Бюджетный кодексы в части отмены военного сбора с 1 января 2020 года зарегистрировал в Верховной Раде нардеп от «Слуги народа», замглавы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский.