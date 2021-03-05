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05.03.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Политические репрессии, Россия, Украина
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На Украине хотят отправлять в тюрьму за добрые слова о России

Новости Украины

Украинский закон о коллаборации должен карать всех, кто позитивно отзывается о России и не считает ее агрессором и оккупантом.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил скандальный львовский телеведущий и патологический русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Дроздова, о России на Украине можно говорить только как о враге.

«Меня интересует, чтобы в нашем законе о коллаборационизме было четко прописано, что опровержение факта вооруженной агрессии конкретного государства, которое называется Российская Федерация, повлечет наказание. Также позитивная и негативная информация – это тоже аналог ко всем другим ценностным законам.

Если ты говоришь позитивно, занимаешься глорификацией, прославлением вражеского, ты также попадаешь под осуждение и ответственность. Поэтому, если вся позитивная риторика на Россию, которая будет нам подаваться не как враг, агрессор, оккупант и аннексант, а как наш лучший исторический сосед, наш наибольший торговый партнер, я считаю, что это тоже должно караться и попадать под государственную оценку», – заявил Дроздов.

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