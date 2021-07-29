29.07.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Москва, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

На Украине хотят отпраздновать 450-летие взятие Москвы Крымским ханством

Новости УкраиныУкраина должна была на государственном уровне и помпезно отпраздновать 450-летие взятия Москвы войсками Крымского...

Украина должна была на государственном уровне и помпезно отпраздновать 450-летие взятия Москвы войсками Крымского ханства.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала ATR заявил бывший замглавы СБУ Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


По мнению Ягуна, Украина должна отмечать совместные победы с крымскими татарами.

«Мне очень нравится, когда сейчас начинают поднимать совместную историю, праздновать какие-то праздники, где военная мощь, которая была или культурная мощь…», – заявил Ягун.

На это беглый российский либеральный журналист, ставший в Киеве оголтелым антироссийским пропагандистом, Айдер Муждабаев пожаловался, что в годовщину взятия Москвы под Верховной радой не прозвучали праздничные залпы.



«Вот недавно 450 лет второму взятию Москвы крымскими войсками. Все-таки есть недоработка. Наверное, в какой-то календарь памятных дат Минобороны это включено, я надеюсь, а, может быть, и нет. Но, по идее, в такие круглые даты должно быть построение караула около Верховной рады, выходит президент, принимает залп какой-нибудь победный. Это же надо использовать», – сказал Муждабаев.

«Я думаю, что в этом недочет, что мы очень много наших побед забыли, зато очень много помним наших поражений», – согласился Ягун.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июнь  
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть