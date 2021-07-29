На Украине хотят отпраздновать 450-летие взятие Москвы Крымским ханством

29.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина должна была на государственном уровне и помпезно отпраздновать 450-летие взятия Москвы войсками Крымского ханства.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала ATR заявил бывший замглавы СБУ Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Ягуна, Украина должна отмечать совместные победы с крымскими татарами.

«Мне очень нравится, когда сейчас начинают поднимать совместную историю, праздновать какие-то праздники, где военная мощь, которая была или культурная мощь…», – заявил Ягун.

На это беглый российский либеральный журналист, ставший в Киеве оголтелым антироссийским пропагандистом, Айдер Муждабаев пожаловался, что в годовщину взятия Москвы под Верховной радой не прозвучали праздничные залпы.

«Вот недавно 450 лет второму взятию Москвы крымскими войсками. Все-таки есть недоработка. Наверное, в какой-то календарь памятных дат Минобороны это включено, я надеюсь, а, может быть, и нет. Но, по идее, в такие круглые даты должно быть построение караула около Верховной рады, выходит президент, принимает залп какой-нибудь победный. Это же надо использовать», – сказал Муждабаев.

«Я думаю, что в этом недочет, что мы очень много наших побед забыли, зато очень много помним наших поражений», – согласился Ягун.