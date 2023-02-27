На Украине хотят поставить памятник Борису Джонсонюку

Тарас Стрельцов.  
27.02.2023 20:41
  (Мск) , Львов
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон достоин установки памятника на Украине сразу после окончания войны.

Об этом в эфире телеканала NTA заявил экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон достоин установки памятника на Украине сразу после окончания войны. Об...

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В студии отметили беспрецедентную роль Джонсона, который в апреле 2022 года посетил Киев, «после чего началось всё остальное» в плане поддержки Украины Западом.

«Конечно, роль Джонсона в этом плане уникальна, это вообще уникальный человек, и я думаю, что когда-то мы, украинцы, должны поставить ему памятник на Украине, как только закончится эта война, потому что – он был и остаётся мотором объединения цивилизованного мира для поддержки Украины. Даже сейчас, когда он не является премьер-министром, он делает выдающуюся работу по консолидации усилий для того, чтобы помогать Украине», – заявил Огрызко.

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