На Украине хотят приравнять к убийству сопротивление головорезам из ТЦК

Константин Серпилин.  
30.04.2024 18:42
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Тех украинцев, которые сопротивляются работе ТЦК, необходимо судить наравне с убийцами.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский нацист, мобилизовавшийся в ВСУ экс-депутат Верховной рады Юрий Сиротюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Тех украинцев, которые сопротивляются работе ТЦК, необходимо судить наравне с убийцами. Об этом в...

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«Не надо миндальничать, нужно поступать гораздо жестче с врагом, с уклонистами. Меня просто бесит, когда какие-то люди поднимают руки на представителей военкоматов, представителей украинского государства, выкладывают ролики с этим», – сказал Сиротюк.

«Я считаю, за это должно быть наказание, не меньшее, чем за умышленное убийство. Страна не может себе позволять быть слишком демократической в условиях войны – ни в армии, ни в обществе», – потребовал нацист.

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