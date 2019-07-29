На Украине хотят резко сократить число министерств и сделать правительство «компактным»

29.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Вслед за появлением инициативы объединить Минкультуры, Мининформполитики и Минспорта, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк предложил объединить Минфин и Минэкономразвития, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он заявил в интервью “24 каналу”.

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По его словам, правительство должно быть компактным.

“Максимально 12-13 министров – это то, что я вижу. Как этого достичь? Надо уменьшать количество министерств. Возможно, объединять их по блокам. Например, я был всегда сторонником объединения Министерства экономики и Министерства финансов. Можно рассматривать объединение Минсоцполитики и Минздрава”, – добавил он.

Данилюк выступил против “свободных вице-премьер-министров”, подчеркнув, что каждый вице-премьер должен возглавлять министерство.

Ранее политтехнолог Дмитрий Раимов в комментарии телеканалу “НАШ”, комментируя логику предложений по слиянию министерств предположил, что основным критерием в этом процессе является планируемый уход государства от специального регулирования в “уплотняемых” сферах.