29.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Мнение, Политика, Украина
Просмотров:

На Украине хотят резко сократить число министерств и сделать правительство «компактным»

Вслед за появлением инициативы объединить Минкультуры, Мининформполитики и Минспорта, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк предложил объединить Минфин и Минэкономразвития, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он заявил в интервью “24 каналу”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, правительство должно быть компактным.

“Максимально 12-13 министров – это то, что я вижу. Как этого достичь? Надо уменьшать количество министерств. Возможно, объединять их по блокам. Например, я был всегда сторонником объединения Министерства экономики и Министерства финансов. Можно рассматривать объединение Минсоцполитики и Минздрава”, – добавил он.

Данилюк выступил против “свободных вице-премьер-министров”, подчеркнув, что каждый вице-премьер должен возглавлять министерство.

Ранее политтехнолог Дмитрий Раимов в комментарии телеканалу “НАШ”, комментируя логику предложений по слиянию министерств предположил, что основным критерием в этом процессе является планируемый уход государства от специального регулирования в “уплотняемых” сферах.

Метки: , , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  