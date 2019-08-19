На Украине хотят сажать за второе гражданство

19.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина должна ввести уголовную ответственность и сажать на десять лет тех, кто получает второе гражданство.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил украинский юрист Станислав Куценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он намекнул, что граждане Украины, получившие российское гражданство в Крыму, – первые кандидаты на тюремные сроки, поскольку пользуются и внутренним российским, и заграничным украинским паспортами.

«Вы спрашивали о комплексе мер. Я – за уголовную ответственность, потому что лишить украинца гражданства нельзя, это противоречит Конституции и вообще нарушение базового права человека. Но другое дело, когда у тебя есть паспорт другой страны, ты им пользуется – пожалуйста, уголовная ответственность, но нормальная, лет на десять посадить.

Тогда люди будут думать, прятать ли второй паспорт, с нашим, украинским, ездить в Евросоюз, потому что там безвиз. Это будет большой груз ответственности и человек будет уже думать, получать паспорт или нет. У нас сейчас никто не несет ответственности, потому так массово все их и получают и не думают о последствиях», – заявил Куценко.