На Украине хотят свезти в страну на переработку весь европейский мусор

Вадим Москаленко.  
17.06.2025 22:58
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Украине пора задуматься о сборе мусора по всей Европе, и его дальнейшей переработке.

Об этом в интервью украинскому политологу Руслану Бортнику заявил экс-министр сельского хозяйства Украины Павел Гайдуцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине пора задуматься о сборе мусора по всей Европе, и его дальнейшей переработке. Об...

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«Сегодня Швейцария собирает мусор в Европе, и перерабатывает его, как ресурс. У нас пока что об этом и речи нет – мусор то сжигают, то где-то выбрасывают.

Тут можно сделать государственную мотивацию сбора и переработки, а на выходе мы получим вторичный доход в виде использованных материалов и налогов с них», – рассуждал Гайдуцкий.

«Сегодня наработано уже много технологий использования пластика и других видов мусора. Использование его даст нам доход. Заработная плата, которую мы дадим рабочим, это тоже даст нам доход, ведь налоги можно собирать не только на первой стадии», – мечтал он.

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