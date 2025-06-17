На Украине хотят свезти в страну на переработку весь европейский мусор
Украине пора задуматься о сборе мусора по всей Европе, и его дальнейшей переработке.
Об этом в интервью украинскому политологу Руслану Бортнику заявил экс-министр сельского хозяйства Украины Павел Гайдуцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сегодня Швейцария собирает мусор в Европе, и перерабатывает его, как ресурс. У нас пока что об этом и речи нет – мусор то сжигают, то где-то выбрасывают.
Тут можно сделать государственную мотивацию сбора и переработки, а на выходе мы получим вторичный доход в виде использованных материалов и налогов с них», – рассуждал Гайдуцкий.
«Сегодня наработано уже много технологий использования пластика и других видов мусора. Использование его даст нам доход. Заработная плата, которую мы дадим рабочим, это тоже даст нам доход, ведь налоги можно собирать не только на первой стадии», – мечтал он.
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