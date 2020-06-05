На Украине хотят взорвать Каховскую ГЭС и водохранилище, чтобы не достались русским

05.06.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украина не нуждается в гидроэнергетике, а потому нужно ликвидировать Каховское водохранилище, являющееся основным источником водоснабжения Юга Украины.

Об этом в своем блоге пишет одиозный киевский праворадикал, экс-главарь УНА-УНСО и участник карательной операции против Донбасса Дмитрий Коричинский, передает корреспондент «ПолитНавигатор».

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По его словам, если Москва решится на вторжение в Украину, то одной из приоритетных целей будет взятие под контроль Каховского водохранилища, из которого через перекрытый ныне Киевом канал осуществлялось водоснабжения Крыма.

«Каховская гидроэлектростанция играет небольшую роль в энергоснабжении Украины. Вся гидроэнергетика Украины дает менее 10 процентов и нужна преимущественно для выравнивания баланса при утренних и вечерних изменениях энергопотребления. Солнечная и ветряная энергетика уже в ближайшее время превзойдет гидроэнергетику по количеству электроэнергии. Именно сейчас очень актуально ликвидировать Каховское водохранилище. Это оздоровит экологию и политику: возродится Великий луг и станет невозможным водоснабжение оккупированного Крыма».

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», на украинские власти обсуждали возможность подрыва газопровода, чтобы сорвать транзит российского газа в ЕС и принудить Брюссель к более жесткой политике по отношению к РФ.