На Украине хотят законодательно запретить выступления российских артистов

27.09.2021 16:13 (Мск), Киев, Игорь Шаповалов

Новости Украины

Киев должен законодательно запретить российским артистам выступления и любые другие формы заработка на территории Украины.

Об этом в ходе Фестиваля блогеров заявил заместитель генерального директора телеканала ATR, бывший московский журналист Айдер Муждабаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все концерты всех россиян надо запрещать. Всех вообще, включая либералов, полулибералов. Нет, я не запрещаю им приезжать и выступать перед друзьями. Но они не должны зарабатывать на Украине. То есть, им надо запретить легальную концертную деятельность, это точно», – сказал он.

Муждабаев подчеркнул, что создатель проекта «Караоке на майдане», одиозный украинский телеведущий и шоумен Игорь Кондратюк уже внёс в Верховную раду соответствующее обращение.

«Кстати, сейчас Игорь Кондратюк написал петицию о полном запрете концертов граждан страны-агрессора на период, пока Крым и часть территории Луганской и Донецкой областей оккупированы. Логика железная – приезжайте сюда, становитесь резидентами Украины, или Польши, или Литвы. И выступайте здесь либо как украинские артисты, либо как представители свободного мира», – добавил русофоб.

Кроме того, меджлисовец призвал юридически запретить вообще любые заработки российских исполнителей на Украине.

«Вы являетесь резидентами РФ, вы там платите налоги. Я думаю, тут есть даже юридическое решение, просто его надо обосновать и внести куда надо. Мы не должны способствовать пополнению бюджета РФ. Этого не может быть, потому что не может быть никогда, потому что налоги платят там. Пусть хоть сто рублей.

На самом деле, это косвенное нарушение режима санкций. Мы даём им зарабатывать здесь, а они платят налоги там. Это уже повод для Данилова сказать: «Минуточку, товарищи, это какая-то фигня получается».

А знаете, сколько роялти туда идёт? Я бы запретил и концерты, и роялти. Это очень важная вещь – государство не должно позволять пополнять бюджет РФ никому. Какой бы там ни был артист», – резюмировал Муждабаев.