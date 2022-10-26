На Украине хвалятся – удары нипочём, топлива – в избытке

26.10.2022  12:51 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Дзен, Сюжет дня, Украина, Энергетика
Новости Украины

После ударов по украинским топливным мощностям, в том числе Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, которые были нанесены весной этого года и спровоцировали временные затруднения, поставки удалось восстановить. Теперь у Украины даже профицит топлива, его хватит и для интенсивного использования генераторов населением страны в условиях остановки электростанций.

Об этом в эфире телеканала «Первый Западный» заявил украинский эксперт топливного рынка Сергей Куюн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После ударов по украинским топливным мощностям, в том числе Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, которые были...

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«За это время, буквально за три-четыре месяца, рынку удалось наладить поставки. Сейчас все нефтепродукты поступают к нам через западную границу. Изменилась не только география, изменилась и логистика. То есть, сейчас там почти 40% объема поступают к нам автомобильным транспортом.

Это очень гибкая система, которая, я уверен, будет работать при любых условиях. Сейчас мы не видим не то, что дефицита, мы видим даже профицит. То есть, у нас больше топлива, чем нам надо для оперативного потребления.

Я уверен, что даже если будет рост использования генераторов или еще чего-то, уверен, что мы этого дефицита не почувствуем», – заявил Куюн.

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