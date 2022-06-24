На Украине хвастаются: США накачали нас оружием больше Израиля
Украина уже занимает одно из ведущих мест в мире по количеству западного вооружения стандартов НАТО.
Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил украинский военный эксперт Петр Черник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам Черника, США «накачали» Украину оружием больше, чем Израиль во время «войны Судного дня».
«По состоянию на сегодняшний день в Украину уже зашло по факту более 350 единиц ствольной артиллерии и других реактивных систем залпового огня. Это, в зависимости от того, как считать, ориентировочно 4 – 5 бригад. Еще в апреле мечтать о таком количестве современного оружия было бы невозможно.
Нужно ли больше? Однозначно нужно больше, но, к большому сожалению, этого быстро не будет. Один маленький пример – армия США всего имеет на вооружении порядка тысячи единиц ствольной артиллерии калибром 155 миллиметров. Не может такого быть, чтобы они практически все у себя сняли и отдали одной-единственной Украине. Так не бывает в природе.
У них уже есть решение на запуск целых заводов, касаемо доизготовления необходимого вооружения, и это вооружение обязательно к нам поступит», – сказал украинский эксперт.
«Еще один исторический пример – в соотношении количество вооружения на время мы уже заняли историческое место в мире, начиная со времен Второй мировой войны. Более-менее подобная ситуация, а на самом деле в разы меньше, была в 1973-м году в Израиле во время так называемой «войны Судного дня», когда американцы также очень сильно накачали эту страну тем количеством оружия, которое было им нужно.
На сегодняшний день мы смело можем говорить, что по количеству и качеству вооружения, которое поставляется с Запада, мы чуть ли не первая страна в мире. А по запасам противотанковых ракетных комплексов класса «Джавелин» мы – вторая страна в мире после производителя – Соединенных Штатов Америки», – заявил Черник.
Спасибо!
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