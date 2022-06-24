На Украине хвастаются: США накачали нас оружием больше Израиля

Украина уже занимает одно из ведущих мест в мире по количеству западного вооружения стандартов НАТО.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил украинский военный эксперт Петр Черник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Черника, США «накачали» Украину оружием больше, чем Израиль во время «войны Судного дня».

«По состоянию на сегодняшний день в Украину уже зашло по факту более 350 единиц ствольной артиллерии и других реактивных систем залпового огня. Это, в зависимости от того, как считать, ориентировочно 4 – 5 бригад. Еще в апреле мечтать о таком количестве современного оружия было бы невозможно.

Нужно ли больше? Однозначно нужно больше, но, к большому сожалению, этого быстро не будет. Один маленький пример – армия США всего имеет на вооружении порядка тысячи единиц ствольной артиллерии калибром 155 миллиметров. Не может такого быть, чтобы они практически все у себя сняли и отдали одной-единственной Украине. Так не бывает в природе.

У них уже есть решение на запуск целых заводов, касаемо доизготовления необходимого вооружения, и это вооружение обязательно к нам поступит», – сказал украинский эксперт.