10.12.2018

Российские имеют непосредственное отношение к унизительным поражениям украинской группировки в Донбассе под Иловайском и Дебальцево.

К такому выводу в публикации на страницах журнала “Український тиждень” приходит известный своими русофобскими выходками одиозный украинский артист, телеведущий и шоумен Антон Мухарский, в 2015 году ставший советником министра культуры.

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По его словам, Москва четко и однозначно понимает, что якобы от того, на каком языке говорят артисты, зависит принадлежность государств.

“Актер для России – это передовой боец культурного фронта. Танки приходят уже потом. Потому что сначала территорию зачищает невинный Киркоров и певица Валерия, потом Газманов и гурппа “Любэ”, и только тогда приходит Гиркин с автоматом и говорит “это наша земля, тут русские песни поют”. А дальше случаются Иловайск и Дебальцево как звенья одной цепи. Хотя в ограниченном сознании обычного русифицированного мищука эта причинно-следственная, смертельная для украинцев связь между Киркоровым и Дебальцевом выстраивается сложно. Но она есть!”, – утверждает Мухарский.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, Мухарского, решившего общаться со своими детьми исключительно на украинском языке, не пустила в дом его бывшая жена, объяснившая детям, что “папа тяжело заболел”. Впоследствии он объявил, что собирается просить политическое убежище в ЕС, чтобы не платить алименты.

Также Мухарский стало участником перформанса, в ходе которого русских представляли в виде “пьяных москалей с балалайкой в клетке”.

Кроме того, директор Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович объявил Высоцкого, Цоя и Пугачеву “опасными щупальцами русского мира”, а затем добавил в список угроз для Украины Цоя, Пугачеву и Булгакова.

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