На Украине констатировали зраду: Киев не мешает России добывать газ в Черном море

01.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинские власти якобы давно могли бы лишить Крым главного энергоресурса – добываемого на Черноморском шельфе газа, однако на это нет политической воли Киева.

Об этом в интервью изданию «Цензор.нет» заявил экс-глава фейкового «представительства президента Украины в АРК» Борис Бабин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть вещи, которые нельзя заменить, которые нельзя решить через собственного агента влияния в Киеве. Это водоснабжение и энергообеспечение. С энергообеспечением сегодня, на самом деле, Крым висит на очень тонкой нити, потому что те электростанции, которые они сделали с помощью европейских друзей, они потребляют газ, который Россия крадет на шельфе, других ресурсов в Крыму нет.

Этот газ добывается на месторождениях, которые находятся почти в визуальной близости к Одессе. Любая нормальная страна давно сделала бы все это невозможным, но вместо этого мы что делаем?

На этой неделе Кабмин огласил результаты конкурса на эти участки, то есть наш Кабмин рассказывает гражданам Украины, что любая фирма-победитель зайдет на эти участки, будет добывать там газ, и Россия не будет этому мешать», – сокрушается Бабин.

При этом, по словам экс-чиновника, есть множество способов воспрепятствовать работе российских компаний на данных месторождениях, однако украинская власть бездействует.