«На Украине кошмарное нашествие вшей» – Комаровский

Вадим Москаленко.  
22.12.2023 23:29
  (Мск) , Киев
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Дзен, Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Из-за плохой медицинской культуры Украина оказалась охвачена эпидемией педикулёза.

Об этом в эфире интернет-канала «Власть vs Влащенко» заявил известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за плохой медицинской культуры Украина оказалась охвачена эпидемией педикулёза. Об этом в эфире интернет-канала...

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«У нас медицинская традиция – скрывать диагноз до последнего.

Знаешь, насколько острая проблема вшей в стране? Обычный педикулёз. Проблема – кошмар. Вшей – валом.

При этом в Европе, в Бельгии, есть заведения, которые называются «Вшивая клиника», условно переводится. Люди, у которых вши, идут туда на приём, их обрабатывают. Нормально, если у ребёнка вши – надо пойти, предупредить в классе.

А у нас, если вши обнаружили у ребёнка – тссс, тихо, будем сидеть, сейчас керосином голову обмажу, будем травить. Это при том, что сейчас вши лечатся за десять минут, и всё, тема закрыта. Но мы будем молчать до последнего, никому не скажем», – возмутился врач.

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