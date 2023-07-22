На Украине ликуют – кассетной бомбой США убит российский военкор, его коллеги ранены

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Известный крымский фотокорреспондент Константин Михальчевский получил ранение в результате обстрела ВСУ кассетными боеприпасами в районе населённого пункта Пятихатки Запорожской области. В настоящее время журналиста везут в больницу города Мелитополя. Решается вопрос о его дальнейшей транспортировке в Крым, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сквозное, нога и осколки. Сразу перевезем, как разрешат. Министр здравоохранения уже связывается с больницей», – сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.

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Михальчевский находился в группе журналистов, которых выводили ближе к переднему краю фронта на Запорожском направлении. С ним вместе был корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, он погиб.

Также пострадала съёмочная группа «Известий» – у корреспондента Романа Польшакова четыре осколочных ранения, у оператора Дмитрия Шикова — обломки в мягких тканях и перелом костей таза.

«Попавшие в Запорожье под обстрел журналисты не передвигались колонной, они впятером были в одной машине – четверо репортеров и сопровождающий от Минобороны. Это 100-процентная информация от одного из раненых коллег», – объясняет военкор Александр Коц.

Волонтер Алексей Живов приводит такие подробности:

«Парни работали над материалом с реактивщиками. После ухода с позиции были поражены контрбатарейным ударом кассетными боеприпасами. Парни из артиллерийского полка пытались спасти Журавлева. Летели в больницу. Не успели. К сожалению, противник почти безнаказанно летает на своих птицах даже в нашем ближнем тылу. Имеет возможность отслеживать работу боевых расчётов. Вопрос о борьбе с дронами противника все еще стоит остро», – поясняет Живов.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой также сообщил, что «накануне под обстрел противника попал автомобиль депутата Госдумы Александра Бородая. Есть раненые».

На Украине эти сообщения вызвали нескрываемое ликование и злорадство.

«Страйк из Z-военкоров: один ликвидирован, трое раненых», – глумится печально известный куратор сайта «Миротворец» Антон Геращенко.

Сенатор Константин Косачев замечает:

«Применение кассетных боеприпасов антигуманно и должно быть исключено из практик ведения боевых действий. А все заверения американцев и украинцев об отсутствии планов применять это оружие против некомбатантов на поверку оказались чистой ложью. Ответственность за это преступление ложится в равной степени и на Украину, и на США».

Военкор Герман Куликовский поясняет, что кассетные боеприпасы применялись ВСУ и раньше, но затем украинские запасы иссякли. И вот теперь американцы вновь передали Киеву запрещенное оружие.

«Когда прилетает кассета, а ты находишься в броне, то ничего страшного, звук как будто град барабанит по крыше. Когда же едешь на обычной машине, кассета не несёт тебе ничего хорошего, и очко от близких разрывов сжимается очень туго. Кассет этих на Изюмском фронте было сброшено великое множество. День за днём, неделя за неделей, месяц за месяцем они летели и летели, пока у хохла не иссяк запас советских ракет к Урагану», – пишет автор.