На Украине лишат лицензии СМИ за отрицание «агрессии РФ» – перепалка в Раде

13.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики порекомендовал Верховной раде принять законопроект, который предусматривает наказание для СМИ за отрицание факта «военной агрессии России против Украины».

Решение комитет принимал в режиме видеосвязи, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, в законопроекте № 4188 предлагается запретить «трансляцию выражений, содержащих отрицание факта военной агрессии Российской Федерации в Украину, оккупации Российской Федерацией части территории Украины и ведения Российской Федерацией гибридной войны против Украины».

К примеру, если это правило нарушает гость прямого эфира, то СМИ не несёт за это ответственности, но только в том случае, когда работники телерадиокомпании приняли меры, чтобы прекратить это нарушение. Если работники медиа этого не сделали, Нацсовет принимает меры для наказания СМИ, которое предусматривает штраф после первого нарушения и отмену через суд лицензии, в случае повторного нарушения.

Председатель комитета депутат «Слуги народа», одиозный русофоб Никита Потураев хотел было уже ставить вопрос на рассмотрение, когда в дискуссию вмешался член ОПЗЖ Александр Качный.

«Конечно, есть замечания! Уважаемые коллеги, вы ознакомились с выводом ГНЭУ (Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной рады – ред.)? Там очень много замечаний, к сожалению, мы их вообще никогда не учитываем в своей работе. И вообще, я смотрю, что у нас гуманитарная политика объединяет партию Зеленского «Слуга народа» с «Европейской солидарностью».

Я думаю, вам уже пора переименоваться в какую-то другую партию и работать вместе по всем гуманитарным вопросам. Нардеп Дунда уже должен принять решение – или он с теми обещаниями, с которыми они шли с Зеленским на выборы, или он в обещаниях Порошенко», – заявил Качный.

«Наша позиция – против. К сожалению, вы сегодня все работаете в большинстве, но это, думаю, недолго, так что принимайте решения какие видите. Все – агрессоры, всех посадить, всех – в концлагеря загнать! Это будет очень правильно с вашей стороны. Работайте», – добавил соратник Медведчука.

Возразить ему вызвался депутат «Европейской солидарности» Николай Княжицкий.

«Хочу сказать, что в концлагеря ваши идейные вдохновители загоняли людей. Мы, конечно, со «слугами народа» оппоненты, но когда ваша позиция совпадает не с позицией «Евросолидарности», не с позицией «Слуги народа», а с позицией «Единой России», это действительно вызывает некоторые вопросы», – сказал «побратим» Порошенко.

После этого между оппонентами вспыхнула перепалка. Качного всерьёз задели слова Княжицкого о «Единой России».

– Я не знаю, что это за партия, где у нас такая зарегистрирована?

– У вас в России там где-то зарегистрирована!

–У нас в России? Вы уже присоединили Россию к Украине?

– Это вы присоединились к России, выступаете с антиукраинскими заявлениями!

– «У вас в России». А у вас в Америке? У вас в Израиле? Давайте так говорить. Как это – «у вас в России». Имейте уважение!

«Видите, что происходит, когда в прямой трансляции нет никаких ограничений в дискуссии», – отметил Потураев, закрывая спор.

Так, за инициативу проголосовали все члены комитета, за исключением Качного.