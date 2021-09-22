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22.09.2021 15:09 (Мск), Черкассы, Тарас Стрельцов
 
Дзен, Криминал, Происшествия, Сюжет дня, Украина
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На Украине люди с нашивками СБУ расстреляли коммерсанта

Новости УкраиныВ Черкассах обладатели черной формы с нашивками «СБУ» застрелили местного предпринимателя Михаила Козлова, после...

В Черкассах обладатели черной формы с нашивками «СБУ» застрелили местного предпринимателя Михаила Козлова, после чего скрылись.

Об этом сообщает полиция города и местные СМИ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По предварительной информации, в кафе «Львовская мастерская шоколада» возник конфликт между представителями криминальной группировки. Огнестрельное ранение получил Михаил Козлов, которого связывают с деятельностью криминальных группировок в городе Черкассы.

Как стало известно нашим журналистам, лицо, открывшее стрельбу и ранившее мужчину, скрылось с места происшествия. Самого Козлова в больницу доставили его друзья», – сообщает местный сайт «Обо всём».

При этом отмечается, что пострадавший скончался в больнице.

«Неизвестный мужчина совершил выстрелы из неустановленного автоматического оружия и ранил другого мужчину. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле Skoda в неизвестном направлении. С целью задержания правонарушителя на территории города Черкассы и области введен в действие оперативный план «Сирена». Местонахождение злоумышленника устанавливается», – отрапортовали правоохранители.

Примечательно, что по данным издания «Страна», ссылающегося на свои источники в полиции, в преступлении подозреваются лица, одетые в черную форму с надписью СБУ, которые передвигались на автомобиле «Шкода».

Позже на выезде из города Черкассы был обнаружен сгоревший автомобиль с предположительно оружием «Сайга» на заднем сидении. По имеющейся информации, на нём могли передвигаться участники стрельбы.

Кроме того, очевидцы событий сообщили, что в момент перестрелки в кофейне находилась женщина с ребенком.

«Ребенку до десяти лет. Фактически это случилось на глазах», – рассказала очевидец местным журналистам.

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