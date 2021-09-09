На Украине массово увольняют преподавателей вузов за русскую речь и коммунистическую символику

Увольнения неугодных преподавателей украинских вузов, на которых доносят сами студенты, должны приобретать максимально массовый характер.

Об этом на брифинге в Верховной раде заявила депутат от «Голоса» Наталья Пипа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, на восьмом году войны с Россией у нас и дальше есть преподаватели, которые являются представителями Русского мира, которые и дальше не воспринимают всё украинское, украинский язык. Они нарушают, в первую очередь, закон о государственном языке, а также об использовании коммунистической символики», – негодовала Пипа.

Далее она подробно рассказала о трех таких случаях.

«Профессор Университета Драгоманова Евгения Бильченко, которая назвала языковой закон «лимфоузлом на теле онкобольной американской колонии», а войну России против Украины «братской». Она уволена.

Уволен доцент Одесского национального университета Мечникова Денис Сытников, который публично заявляет, что Крым – это Россия.

Объявлен выговор и рассматривается решение об увольнении завкафедры Николаевского института Одесской юридической академии Сергея Шубина. Называет украинский язык «блевотой», его страница в Facebook заполнена запрещенной Украиной символикой – Георгиевская лента, красная звезда, серп и молот.

Я считаю, что учёный совет должен хорошо прочитать законы Украины и не иметь сомнений, что такой человек нарушает законы Украины и должен быть уволен.

Но это лишь точечные случаи, о которых стало известно. Такие вещи должны отслеживать не депутаты, их должны хорошо знать ректоры, научные советы университетов, и принимать такие решения.

В случаях, когда это является чёткой целенаправленной деятельностью, такими преподавателями должна заниматься СБУ. Если они не выполняют своих обязательств как ректор и как учёный совет, тогда должна реагировать госслужба качества образования и министерство образования и науки», – рассказала депутат.