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09.09.2021 18:16 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, дискриминация, мова, нацизм, Образование, Общество, Политика, Политические репрессии, Произвол, Россия, Скандал, Украина, Цензура
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На Украине массово увольняют преподавателей вузов за русскую речь и коммунистическую символику

Новости УкраиныУвольнения неугодных преподавателей украинских вузов, на которых доносят сами студенты, должны приобретать максимально массовый...

Увольнения неугодных преподавателей украинских вузов, на которых доносят сами студенты, должны приобретать максимально массовый характер.

Об этом на брифинге в Верховной раде заявила депутат от «Голоса» Наталья Пипа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, на восьмом году войны с Россией у нас и дальше есть преподаватели, которые являются представителями Русского мира, которые и дальше не воспринимают всё украинское, украинский язык. Они нарушают, в первую очередь, закон о государственном языке, а также об использовании коммунистической символики», – негодовала Пипа.

Далее она подробно рассказала о трех таких случаях.

«Профессор Университета Драгоманова Евгения Бильченко, которая назвала языковой закон «лимфоузлом на теле онкобольной американской колонии», а войну России против Украины «братской». Она уволена.

Уволен доцент Одесского национального университета Мечникова Денис Сытников, который публично заявляет, что Крым – это Россия.

Объявлен выговор и рассматривается решение об увольнении завкафедры Николаевского института Одесской юридической академии Сергея Шубина. Называет украинский язык «блевотой», его страница в Facebook заполнена запрещенной Украиной символикой – Георгиевская лента, красная звезда, серп и молот.

Я считаю, что учёный совет должен хорошо прочитать законы Украины и не иметь сомнений, что такой человек нарушает законы Украины и должен быть уволен.

Но это лишь точечные случаи, о которых стало известно. Такие вещи должны отслеживать не депутаты, их должны хорошо знать ректоры, научные советы университетов, и принимать такие решения.

В случаях, когда это является чёткой целенаправленной деятельностью, такими преподавателями должна заниматься СБУ. Если они не выполняют своих обязательств как ректор и как учёный совет, тогда должна реагировать госслужба качества образования и министерство образования и науки», – рассказала депутат.

При этом она отметила, что информация о неугодных преподавателях поступала от студентов.

«Честно говоря, это очень большой прорыв, что студенты не молчат. Это большой прорыв, что госслужба качества образования выполняет свои прямые обязательства, а также уполномоченный по защите языка. Но этого недостаточно», – рассуждает Пипа.

Она обратилась к министру образования и руководителю госслужбы качества образования с призывом к слаженной общей борьбе.

«Чтобы это были последовательные действия с тем, чтобы выявить всех таких преподавателей, чтобы они согласно закону понесли ответственность. Не могут быть на Украине преподавателями люди, которые прямо нарушают законы о государственном языке и о коммунистической символике. Призываю всех не молчать о таких случаях, потому что вместе мы сила», – призвала «депутатша».

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