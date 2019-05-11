На Украине мечтают, как США помогут Зеленскому освободить украинских террористов, диверсантов и мокряков

11.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Осужденному за попытку организации теракта в Крыму украинскому «режиссеру» Олегу Сенцову вряд ли удастся выйти на волю в ближайшее время. Однако больше надежды на освобождение экипажей ВМС Украины – участников провокации возле Керченского пролива.

Об этом в эфире «7 канала» заявил украинский политолог Сергей Сергиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Среди всех наших военнопленных или политзаключённых, или просто заключённых режима Путина, то у моряков больше шансов (на обмен, освобождение – ред.), поскольку стратегия их освобождения с первых дней была продумана и создана. Потому шанс освободить моряков есть.

Что касается Сенцова, то тут вопрос более острый и политический, потому что он политзаключённый. Если морякам можно дать статус военнопленных, то Сенцов – это сугубо человек, который арестован по политическим мотивам, который ещё, в свою очередь, насколько я помню, назвал Путина «кровавым карликом», и этот вопрос уже заполитизированный и личный до самых верхов, потому тут будет освободить его намного тяжелее», – заявил политолог.

Его коллега Геннадий Чижов отметил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский готовит визит в США, где могут быть подняты вопросы освобождения украинцев из российских тюрем.

«Сначала в Брюссель, а потом в США потому что, говоря народным языком, не по зубам ему решить вопрос международного противостояния с российским агрессором, который не признаёт ни в коем случае, что он агрессор. Как решить вопрос, когда нет равной борьбы?

Это снимается серьёзным государственным подходом, когда интересы США и Украины на каком-то этапе будут настолько выведены на такой уровень, что все мелкие моменты будут сниматься, и США должны помочь в переговорах с РФ на одном из раундов, они поставят условие: «Или мы прекращаем с вами полноценную переговорную деятельность, или вы убираете вот эти вещи, которые мы не можем, они уже вышли на международную арену», – размечтался Чижов.