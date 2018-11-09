На Украине мельчают суммы взяток – прокурора поймали на штуке баксов

09.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

В Житомире на получении взятки в сумме две тысячи долларов США был разоблачен прокурор, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

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“В пятницу, 9 ноября 2018 года, непосредственно после получения средств в размере 2 тысяч долларов США, при оперативном сопровождении управления Службы безопасности Украины в Житомирской области, указанный прокурор был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере)”, – говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы установили, что прокурор требовал от местного предпринимателя 2000 долларов. За указанную сумму злоумышленник обещал не подавать иск в суд о признании недействительным договора аренды комплекса гидротехнических сооружений на территории одного из сельских советов.

Злоумышленника задержали вблизи места работы после получения всей суммы неправомерной выгоды. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления, избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные и процессуальные действия.