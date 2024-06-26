На Украине меняют правила поступления в аспирантуру – там нашли гнездо уклонистов от мобилизации

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Из-за рекордного количества студентов-мужчин призывного возраста Министерство образования Украины решило поменять правила поступления в аспирантуру, сообщил министр образования Оксен Лисовой.

На тест для поступления в аспирантуру в 2024 году зарегистрировались рекордные 246 189 человек. 79% из них – это мужчины. 91561 человек призывного возраста, добавил он.

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По новым правилам вступить на контракт в аспирантуру можно будет только на заочную или вечернюю формы, не дающие право на отсрочку.

«Акцент – на качество образования, поэтому приоритезируем дневную форму. И чтобы не отрезать возможность поступления для настоящих, мотивированных и способных, увеличиваем количество мест на бюджете – с 3 200 до 7 000», – сообщил министр, усиленно делая вид, что имеет дело исключительно с технической проблемой, не имеющей никакого другого подтекста, в частности, связанного с идущей сейчас мобилизацией в армию.

Ранее то же министерство придумало еще одну препону для отсева потенциальных уклонистов от армии. Замминистра Михаил Винницкий признался, что идея ввести для студентов и аспирантов промежуточный экзамен направлена на сокращение числа имеющих отсрочку от мобилизации.

Речь тогда шла о введении в вузах квалификационного экзамена, не сдав который, можно попасть под отчисление и потерять отсрочку от мобилизации. Такой экзамен должны будут сдать в том числе и аспиранты, которые начали учебу в 2022 году.

Суть нововведения – отсеять мужчин-аспирантов в возрасте 25 лет и старше.

“К сожалению, далеко не все наши аспиранты (особенно в возрасте 25+ мужчины-контрактники) настолько добросовестные. Если лицо пришло в аспирантуру по другим причинам , у него могут возникнуть сложности. Сейчас в стране проблема: аспирантура стала способом избегания определенных обязанностей… Нужно эту ситуацию исправлять”, – эти слова замминистра вызввли возмущение в вузовской среде.

Там говорят, что через 2-3 года обучения аспиранты уже входят в процесс защиты диссертаций, но теперь вынуждены будут отвлекаться на новый экзамен, имеющий исключительно политическую подоплеку.

Как недавно обнародовали украинские СМИ, если до войны численность поступающих в аспиратнуру, включая женщин, не превышала 7 тысяч человек в год, то в 2022-2023 годах наблюдадся резкий всплеск интереса к научной деятельности. Причем, 67% украинцев, поступивших на аспирантуру в эти годы – мужчины старше 30 лет.

Количество мужчин 25 лет, решивших продолжить образование после начала войны, выросло в 6,5 раз: 9,7 тысяч в 2022 (в том числе 7 тысяч мужчин старше 30 лет); 13,5 тысяч в 2023 (в том числе 13,2 тысячи старше 30).