На Украине Меркель диагностировали стокгольмский синдром и зависимость от России

11.07.2020, Киев, Ольга Козаченко

Германия и ее руководство, в первую очередь канцлер Ангела Меркель, попали в зависимость от России, что подтверждает поддержка Берлином строительства газопровода «Северный поток-2».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в статье, опубликованной киевским интернет-изданием «Зеркало недели», пишет президент украинского Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар.

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«Несмотря на документально подтвержденные факты злонамеренной деятельности России в Германии и Европе в общем, Меркель повторяет, что «есть весомые причины вновь и вновь вступать в конструктивный диалог с Россией» с учетом «большого стратегического влияния», которое РФ имеет в Сирии или Ливии и странах, расположенных в непосредственной близости от Европы, а также акцентирует на необходимости достроить путинский газопровод», – отмечает Гончар.

По его словам, такой «шпагат Меркель» подтверждает, что Берлин уже находится в зависимости от Москвы.

«То есть «Северного потока-2» еще нет, а зависимость уже сформирована. Для этого, очевидно, хватило уже существующего «Северного потока». У Меркель явно прослеживается стокгольмский синдром», – приходит к выводу автор.

Раннее, как сообщал «ПолитНавигатор», майданщики приравняли Меркель к гитлеровскому министру иностранных дел, выйдя с соответствующими плакатами в центр Киева.