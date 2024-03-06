На Украине могут появиться дальнобойные ракеты новой модификации

Максим Столяров.  
06.03.2024 21:40
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Стоит ожидать появления на Украине «Таурусов» и других новых западных ракет новых модификаций, способных бить на сотни километров.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Стоит ожидать появления на Украине «Таурусов» и других новых западных ракет новых модификаций, способных...

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«Поставки высокоточных дальнобойных систем будут. Дожмут Шольца, и будут и поставки «Таурусов», а это не шутка, немцы накопили около пяти сотен этих ракет. Это пять сотен высокоточных ударов на очень большую глубину», – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что все эти ракеты могут быть легко и быстро модернизированы.

«Мы никогда точно не знаем последних модификаций, которые есть, и которые будут поставлены. Мы можем ориентироваться только примерно. А модификации появляются очень быстро и у нас, и у них.

А увеличить дальность ракеты очень просто – немного снизить мощность боезаряда, и она полетит дальше, грубо говоря. Это не сложно делается. И «Таурус» может полететь не на 500, а на 750 километров.

Ведь уже сейчас РСЗО летают достаточно далеко – обстреливается Белгород, Воронежская и Курская области. Я уже не говорю о беспилотниках. Которые долетают до Петербурга и до Московской области», – резюмировал Подберезкин.

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