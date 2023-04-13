На Украине могут появиться несколько польских дивизий в форме ВСУ

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США будут пытаться втянуть в войну на Украине не только страны Восточной Европы, но и Германию с Францией.

Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил директор центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Развитие сценария может пойти по такому варианту, когда несколько польских дивизий или бригад снимут форму Польши, наденут украинский камуфляж, и поучаствуют в этом конфликте. Но я не думаю, что сами государства будут участвовать в этой войне. Хотя для американцев, по большому счёту, нет разницы. Они готовы на всё, в том числе и на то, чтобы в этом участвовали немцы и французы. Для них Европа – это удалённый театр военных действий, который их не касается. Вот, кто главный управитель всех этих процессов», – сказал эксперт.

Однако он подчеркнул, что у стран Восточной Европы слишком малочисленные армии, чтобы серьёзно повлиять на исход войны.

«Если Польша использует всё под завязку, это 200-250 тысяч человек. Ещё меньше у румын. Поэтому постепенно можно выйти на то, что могут быть использованы Вооружённые силы и прибалтийских стран, но и там до 200 тысяч человек», – добавил Подберезкин.