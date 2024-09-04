На Украине – мощный министропад. «Под снос» пойдет половина правительства

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На Украине разразился давно ожидаемый наблюдателями правительственный кризис в кабинете Дениса Шмыгаля. Сразу трое министров, два вице-премьера и глава Фонда госимущества синхронно попросились в отставку, которую, судя по заявлению спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, парламент должен удовлетворить сегодня.

Среди отставников – министр юстиции Денис Малюська, министр о вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр по вопросам защиты окружающей среды Руслан Стрелец, вице-премьеры по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Ирина Верещук, а также и глава Фонда госимущества Виталий Коваль.

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Помимо этого принадлежащее инвестбанкиру Томашу Фиале издание «Украинская правда» со ссылкой на неназванные источники прогнозирует замену главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Правда, в этом случае поначалу никаких официальных подтверждений не последовало, что заставило предположить, что в этом случае мы имеем дело с неуклюжей попыткой лоббистских групп продвинуть под шумок общих кадровых перестановок свою повестку.

На это намекала и опубличенная УП кандидатура якобы предполагаемого сменщика Кулебы – его нынешнего заместителя Андрея Сибиги, не так давно десантированного на Михайловскую площадь с подачи Банковой и, как говорят злые языки, главного канцеляриста Зеленского Андрея Ермака.

Однако сомнения развеял спикер Стефанчук, сегодня утром сообщивший о том, что Кулеба также подал заявление об отставке.

Министр Александр Камышин подтвердил в Telegram, что написал заявление на увольнение с должности министра. Он добавил, что готовится к закрытому отчету перед комитетами экономики и обороны, а также к открытому отчету в Верховной раде. «Продолжу работать в оборонке, но в другой роли», – написал он.

По данным украинских СМИ Камышин может пойти на повышение на Банковую, в качестве сменщика подавшего в отставку, как говорят, из-за разногласий с международными партнерами Украины, зама Ермака Ростислава Шурмы.

Как пишет Forbes, причиной увольнения Шурмы, по словам одного из источников стало отсутствие единого видения с международными партнерами по ключевым вопросам, в частности относительно планируемого правительством повышения налогов.

Шурма – сын одного из соратников Виктора Медведчука и бывшего нардепа от Партии Регионов, бывший гендиректор «Запорожстали», бывший член набсовета «Укроборонпрома» и действующий член набсовета «Нафтогаза». На Банковой он с ноября 2021 года отвечал за экономическое направление, в частности, продвигал идею экономического бронирования от мобилизации в ВСУ и налоговую модель «10-10-10», которая предусматривает одинаковую ставку налога в 10% на прибыль, на доходы физлиц и НДС.

Глава пропрезидентского монобольшинства в Раде Давид Арахамия спрогнозировал замену более 50% членов Кабинета министров а окончательный перечень тех, кого планируется заменить и назначить будет определен на заседании фракции «Слуга народа» уже сегодня утром.

«Как и обещали большую перезагрузку правительства уже можно ожидать на этой неделе. Более 50% штатной численности КМУ претерпят изменения. Завтра нас ждет день увольнений, а послезавтра день назначений. Окончательный перечень будет определен на заседании фракции 4.09», – сообщил Арахамия вчера.

Ранее лично Зеленский в своем видеообращении к народу подчеркнул важность осени для государства и анонсировал ряд важных изменений в структуре правительства и своем собственном Офисе.

По его словам, среди требующих усиления направлений работы правительства – усиление оборонного производства, привлечение инвестиций в стратегические отрасли промышленности, укрепление сотрудничества с НАТО через особое взаимодействие на всех уровнях, переговоры о членстве в Европейском Союзе, за что будет назначена персональная ответственность, противодействие российской пропаганде, а также усиление отношений с глобальным украинским сообществом, что бы это ни значило.