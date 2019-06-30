На Украине может появиться еще один патриархат

30.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) в начале июля в Риме обсудит с Папой Франциском вопрос предоставления УГКЦ статуса патриархата, передает корреспондент ПолитНавигатооа.

Об этом он рассказал в интервью Религиозно-информационной службе, опубликованном в субботу, 28 июня.

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По мнению Святослава, греко-католики Украины давно имеют фактический патриархат, а Папа Римский в целом поддерживает это устройство.

“Именно Глава нашей Церкви освящает ежегодно миро для всей Церкви. Мы не берем миро из Ватикана или где угодно. Глава Церкви освящает миро в Киеве, а затем оно расходится по миру. И всех детей, которых крестят в любой части мира, помазывают миром, которое было посвящено в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве. Так не было всегда, так как были разные обстоятельства, однако это часть нашего партикулярного права”, – сказал глава УГКЦ.

“Мы говорим, что патриархат строится, он не дается, а его признают. С нашей стороны мы делаем все для того, чтобы функционировать как патриаршая Церковь. А вопрос признания (не создания или провозглашения) – это вопрос, который предстоит решению Вселенского Архиерея, и мы уважаем свободу его решения”, – добавил архиепископ Святослав.

Он добавил, что УГКЦ делает все возможное для того, чтобы функционировать как патриаршая церковь, однако окончательное решение должно быть принято в Ватикане.

Ранее сообщалось, что Папа Франциск пригласил руководство УГКЦ на встречу. Ее запланировали на июль.