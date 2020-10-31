На Украине может появиться «Партия регионов-2»

31.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Показавшие уверенные результаты региональные элиты Украины могут объединиться в единую политическую силу, чтобы совместно выступить в случае досрочных парламентских выборов

Об этом на пресс-конференции заявил украинский политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главным победителем на этих выборах стали региональные элиты, что неудивительно, по большому счету. Но другое дело, если завтра объявят досрочные парламентские выборы, эти местные проекты вряд ли покажут какой-то результат. Понимая это, вполне возможно допускать, что эти местные проекты начнут переговоры про формирование горизонтальных отношений и возможного формирования какой-то общеукраинской политической силы.

Пока амбиции этих людей, возглавляющих те или иные региональные проекты, не дают им возможности пойти на такой шаг, но понимание того, что без подобных шагов они вряд ли долго смогут продержаться, а Киев может применить принцип – разделяй и властвуй. Соответственно, можно прогнозировать, что теоретически может появиться такая политическая сила, которую я называю «Партия регионов-2», – сказал Бондаренко

«Нужно понять, какой должен быть план на будущее и, соответственно, брать во внимание, что кроме трех фронтов, которые сегодня существуют против власти, может открыться четвертый фронт. Я имею в виду, что три фронта – это, с одной стороны, Порошенко, Медведчук, так называемые соросята и, соответственно, может быть четвертый фронт – это региональные элиты. Воевать на два фронта тяжело, на три почти невозможно, а на четыре – это обречь себя на поражение. Что касается Зеленского и команды, им придется выбирать, какой из фронтов закрывать», – заключил политолог