На Украине мужик попытался сжечь избирательный участок

31.03.2019, Чернигов, Владимир Гладков

В городе Борзна Черниговской области местный житель пришел на избирательный участок с горючей смесью, чтобы устроить пожар.

Об этом сообщается на официальном сайте Национальной полиции Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нетрезвый избиратель пришел на участок в Борзнянском городском доме культуры и после угрозы «я вас подожгу» достал литровую бутылку легковоспламеняющейся жидкости и бросил в сторону кабинки для голосования. Огонь сразу же потушили.

Полицейский, который охраняет порядок на участке, задержал поджигателя и передал его следственно-оперативной группе. Сейчас местный житель дает объяснения следователю, устанавливаются мотивы совершения правонарушения. Процесс голосования продолжается в обычном режиме.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство)», – говорится в сообщении.